مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز اظهار کرد: شلوغی و افزایش تجمعات در بازارها، دید و بازدیدهای نوروزی و در نتیجه عدم توجه به نکات بهداشتی خطر ابتلاء به کرونا در این استان را افزایش می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه در روزهای اخیر زدن ماسک در شهرک‌های حاشیه‌ای شهر کرمانشاه همچون جعفرآباد، دولت آباد و انتهای مسکن بسیار کم رنگ‌تر از گذشته بود.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به دوران اوج بیماری کرونا در این استان، گفت: در این دوران به دلیل ابتلاء، بستری شدن و حتی فوت آشنایان و اطرافیان مردم حساسیت بر رعایت مسائل بهداشتی بسیار بالا بود.

وی ادامه داد: با توجه به ذات طبیعی انسان در رهاسازی پس از احساس خطر، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش یافته و نکاتی همچون استفاده از ماسک و به ویژه پرهیز از تجمعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

محمدی تصریح کرد: برخی افراد در جامعه هنوز باوری به وجود کرونا ندارند، این در شرایطی است که قدرت و تشخیص علم به تمامی جهان ثابت شده و نمی‌توان منکر وجود بیماری کرونا بود.