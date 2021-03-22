قیمت نفت خام با نگرانی از تضعیف تقاضا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه 2 فروردین 1400، با نگرانی از تضعیف تقاضا در آینده نزدیک افت کرد.

بر این اساس، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام بنچ‌مارک بین‌المللی برنت، تا ساعت ۸:۰۴ به وقت تهران، ۰.۵۱ درصد افت کرد و به ۶۴.۲۰ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا(دابلیوتی‌آی)، ۰.۳۴ درصد پایین آمد و به ۶۱.۲۱ دلار رسید.

افزایش تولید تولیدکنندگان شیل آمریکا در شرایطی که انتظار می‌رود با وضع محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در اروپا به علت توقف توزیع واکسن کرونا در برخی کشورها و آغاز رسمی موج سوم کرونا، تقاضای نفت کاهش یابد، به قیمت‌ها فشار وارد کرده است.

هفته گذشته شاخص‌های نفت خام با سقوطی سنگین روبرو شدند و بدترین هفته خود از ماه اکتبر را به ثبت رساندند.