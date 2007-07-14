  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

171 پروانه بهره برداری صنعتی در خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره خدمات صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه اول سال جاری 171فقره پروانه خط تولید صنعتی معدنی با حجم سرمایه گذاری 850 میلیارد ریال در خراسان رضوی صادر شد .

ابراهیم ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پروانه های فوق برای تولید محصولات غذایی، شیمیایی، نساجی، غیر فلزی، فلزی، خودرو و نیرو محرکه، بازیافت، ابزار پزشکی و اپتیکی دقیق ، ماشین آلات و تجهیزات بوده که در شهرستان های مشهد ، نیشابور، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، سرخس، قوچان، چناران، فریمان، تایباد و کاشمر صادر شده است .

 

رئیس اداره خدمات صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی در ادامه با اشاره به افزایش 73/25 درصدی صدور پروانه بهره برداری خاطرنشان کرد: با بهره برداری از خطوط تولید مذکور امکان اشتغال دو هزار و 319 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

