اصلاح حمل و نقل عمومی طرح سهمیه بندی بنزین را تکمیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خلیل عصمت‌ لو صبح امروز در جلسه ساماندهی وضعیت اتوبوسرانی آذربایجان غربی گفت: با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، هم ‌اکنون سهم عمده‌ای از سفرهای روزانه مردم توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام می‌شود و با این روند توجه به این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید سرویس‌ دهی ناوگان اتوبوسرانی را به نحو مطلوبی هدایت تا مردم بدون هیچ مشکلی امورات خود را از طریق مسافرت های درون شهری و برون شهری انجام دهند.

کاهش زمان انتظار مسافران درایستگاه‌ها و افزایش ساعت کاری، توسعه خدمات رفاهی، نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات، برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان به منظور برقراری ارتباط مناسب تر با مسافران از جمله برنامه های آتی بخش حمل و نقل عمومی ذکر کرد.

عصمت لو، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و واگذاری ‪ ۶۰‬درصد اتوبوس های حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌ها در استان آذربایجان غربی برشمرد.

در شهر ‪ ۵۸۵‬هزار نفری ارومیه بیش از ‪ ۳۰۲‬اتوبوس در مسیرهای مختلف داخل شهری فعالیت دارند که ‪ ۱۸۴‬اتوبوس متعلق به بخش خصوصی است.