اصلاح حمل و نقل عمومی طرح سهمیه بندی بنزین را تکمیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خلیل عصمت لو صبح امروز در جلسه ساماندهی وضعیت اتوبوسرانی آذربایجان غربی گفت: با اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، هم اکنون سهم عمدهای از سفرهای روزانه مردم توسط ناوگان حمل و نقل عمومی انجام میشود و با این روند توجه به این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی را به نحو مطلوبی هدایت تا مردم بدون هیچ مشکلی امورات خود را از طریق مسافرت های درون شهری و برون شهری انجام دهند.
کاهش زمان انتظار مسافران درایستگاهها و افزایش ساعت کاری، توسعه خدمات رفاهی، نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات، برگزاری دورههای آموزشی برای رانندگان به منظور برقراری ارتباط مناسب تر با مسافران از جمله برنامه های آتی بخش حمل و نقل عمومی ذکر کرد.
عصمت لو، فرهنگسازی و تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و واگذاری ۶۰درصد اتوبوس های حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی را از دیگر برنامهها در استان آذربایجان غربی برشمرد.
در شهر ۵۸۵هزار نفری ارومیه بیش از ۳۰۲اتوبوس در مسیرهای مختلف داخل شهری فعالیت دارند که ۱۸۴اتوبوس متعلق به بخش خصوصی است.
