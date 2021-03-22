بیماری کرونای انگلیسی به شهرستان طارم رسید

محمد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان خبر داد و گفت: از مردم استان درخواست می‌شود نسبت به زدن ماسک اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیماری کرونای انگلیسی به شهرستان طارم رسیده است، اظهار داشت: دو مورد مثبت در این شهرستان دیده شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در ورودی‌های شهرستان طارم عوامل بهداشت، هلال احمر و نیروی انتظامی طرح غربالگری و تست کرونا را انجام می‌دهند.

صائینی با بیان اینکه طرح خانه به خانه هم در روستاها شروع شده و تا کنون از ۵۰ درصد اهالی هم تست پی سی آر گرفته شده است، تاکید کرد: از مردم درخواست می‌شود از سفر به طارم خودداری کنند.

وی از کاهش بیماری کرونا در استان زنجان خبر داد و ابراز داشت: طی چند روز گذشته فوتی‌های کرونا در استان کاهش یافته است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه از مردم استان درخواست می‌شود از دید و بازدیدهای نوروزی خود داری کرده و در خانه بمانند، یاد آورشد: امیدواریم طی فروردین ماه شاهد کاهش بیماری کرونا در استان باشیم و تنها راه قطع زنجیره این بیماری رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.