اجرای طرح تابستانی امداد و نجات جاده ای در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: این طرح به منظور ارتقای توان امداد و نجات در سطح جاده‌ها آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

یحیی زینالپور اضافه کرد: در این طرح بیش از ‪ ۵۰‬نفر از نیروهای امدادی این جمعیت شامل پزشک و امدادگر با بهره‌گیری از آمبولانس و دیگر امکانات امدادی به صورت ثابت و سیار در محورهای اصلی استان استقرار پیدا کرده و به حادثه دیده گان امداد رسانی خواهند کرد.

وی همچنین از تشکیل تیم‌های ضربتی امداد و نجات ویژه فصل تابستان توسط این جمعیت در سطح استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها در بیشتر شهرهای آذربایجان غربی با هدف پاسخگویی سریع و ارایه خدمات فوری در مواقع بروز حوادث احتمالی تشکیل شده‌اند.

زینالپور افزود: این تیم‌ها به تجهیزات و امکانات لازم تجهیز شده‌اند و اعضای آنها نیز از مهارت و آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار هستند.