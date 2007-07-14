۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

اجرای طرح تابستانی امداد و نجات جاده ای در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: طرح تابستانی امداد و نجات جاده‌ای توسط جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در سطح محورهای مواصلاتی استان آغاز شد.

به گزارش مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: این طرح به منظور ارتقای توان امداد و نجات در سطح جاده‌ها آغاز شده است و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

یحیی زینالپور اضافه کرد: در این طرح بیش از ‪ ۵۰‬نفر از نیروهای امدادی این جمعیت شامل پزشک و امدادگر با بهره‌گیری از آمبولانس و دیگر امکانات امدادی به صورت ثابت و سیار در محورهای اصلی استان استقرار پیدا کرده و به حادثه دیده گان امداد رسانی خواهند کرد.

وی همچنین از تشکیل تیم‌های ضربتی امداد و نجات ویژه فصل تابستان توسط این جمعیت در سطح استان خبر داد و گفت: این تیم‌ها در بیشتر شهرهای آذربایجان غربی با هدف پاسخگویی سریع و ارایه خدمات فوری در مواقع بروز حوادث احتمالی تشکیل شده‌اند.

زینالپور افزود: این تیم‌ها به تجهیزات و امکانات لازم تجهیز شده‌اند و اعضای آنها نیز از مهارت و آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار هستند.

بنا براین گزارش، افراد زبده و برتر این تیم‌ها در سطح شهرستان‌ها شناسایی و برای عضویت در تیم منتخب استان برای استفاده از آنها در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در نقاط مختلف کشور و استان بهره‌گیری خواهد شد.

کد مطلب 517432

