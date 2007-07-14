دولت در صنعت چاپ تنها باید نقطه ثقل هماهنگی و نظارت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج گلشنی که از سوی مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر هفتمین جشنواره صنعت چاپ معرفی شده، ضمن بیان این مطلب افزود: صاحب اصلی جشنواره تلاشگرانی هستند که با اندیشه و عمل، این صنعت را پویا نگاه داشته اند. در این راستا دولت تنها باید نقطه ای ثقل هماهنگی و نظارت باشد که این گونه است و ما هم علاقه مندیم جشنواره به وسیله خانواده چاپ و برای آنها برگزار شود.

ایرج گلشنی زمینه سازی رشد و توسعه فرهنگی، اقتصادی و صنعتی، ترغیب و تشویق علاقمندان، دست اندرکاران و صاحبان سرمایه به همکاری و ارتقای کمی و کیفی تولیدات در چاپ، اطلاع رسانی ملی در خصوص صنایع چاپ و تقویت روحیه خود باوری و توجه به ظرفیت های گوناگون خانواده چاپ را از مهم ترین اهداف جشنواره این هفته دانست و گفت: ما استراتژی اصلی همه سونگری و توجه به عموم ابعاد مرتبط با صنعت و خانواده چاپ، گرایش به کشوری کردن برنامه ها و درگیر شدن سایر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و برگزاری برنامه ها توسط دست اندرکاران و فعالان صنعت چاپ مسیر را تا پایان طی خواهیم کرد.

دبیر جشنواره هفتم با اشاره به راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره های صنعت چاپ ، این اقدام را دلیلی بر توجه خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقوله فعالیت های فرهنگی به نفع صنعت چاپ دانست و اضافه کرد: سه رکن برنامه ریزی و نظارت و مستندسازی از اهم وظایف دبیرخانه است که این دبیرخانه بر اجرای برنامه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خانواده صنعت چاپ تاکید دارد.

وی در پایان ضمن دعوت از همه علاقمندان و دست اندرکاران صنعت چاپ در سراسر کشور برای همکاری گفت: برنامه های ما آماده است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد می تواند با حضور در دبیرخانه ضمن آشنایی با برنامه ها درخصوص نحوه و میزان مشارکت در اجرای برنامه تصمیم بگیرد.