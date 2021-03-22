کرونا در ایلام بحرانی شد/ ردپای گردشگران و مسافران در افزایش آمار

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: به رغم همه هشدارهای مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی ایلام، قبل از ایام نوروز مبنی بر اینکه مسافران و گردشگران به دلیل بیماری کرونا وارد استان نشوند، اما هم اکنون حجم زیادی از مسافر و گردشگر وارد استان شده است.

ورود مسافران و گردشگران به خصوص در شهرهای دره شهر، بدره، سیروان و.... باعث افزایش آمار مبتلایان به کرونا به خصوص کرونای جهش یافته شده و زنگ خطر تبدیل رنگ‌های زرد مناطق مختلف استان به نارنجی و قرمز به صدا درآمده است.

روند صعودی آمارهای کرونا در ایلام

در همین ارتباط معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان‌های آبدانان، ایوان، چرداول و دهلران در استان ایلام صعودی است.

جمیل صادقی فر یادآور شد: احتمال نارنجی شدن سه شهرستان آبدانان، ایوان و چرداول و قرمز شدن دهلران وجود دارد.

وی افزود: متأسفانه طی بررسی‌های به عمل آمده در چند روز اخیر چند خانواده آلوده به ویروس خطرناک کرونا از تهران به ۲ روستای دره شهر سفر کرده‌اند که در پی آن ۱۱ نفر از اهالی این روستاها را به ویروس کرونا مبتلا کردند.

صادقی فر اضافه کرد: مشخص شد منشأ آلودگی خارج از شهرستان بوده و از تهران و سایر شهرهای کشور به این مناطق منتقل شده است و متأسفانه باید بگوییم با ورود مهمانان نوروزی، اوضاع نسبتاً کنترل شده دره شهر را متوجه خطر کرده است و باید منتظر خطرات جدی تر و شاید قرمز شدن وضعیت زرد شهرستان باشیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: از مردم تقاضا داریم حتماً از پذیرش مهمان و مهمانی رفتن در این ایام خودداری کنند.

خطر در بیخ گوش دره شهر

قرارگاه جهادی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌های شهرستان‌های مجاور و تغییر وضعیت رنگ بندی آنها و همچنین حضور بی قید و شرط مسافران نوروزی در شهرستان دره شهر، قطعاً در چند روز آینده این موج ویرانگر، گریبانگیر شهر می‌شود.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است از حضور در اماکن پر تجمع مانند مراسم عروسی و یا عزا خودداری و به شدت از دورهمی های خانوادگی و آن هم در محیط‌های بسته جلوگیری کنند.

طبق این اطلاعیه، متأسفانه از دو مورد تازه فوتی شهرستان دره شهر، عامل اصلی مرگ آنها بازگشت یکی از اعضای خانواده از یکی از شهرستان‌های قرمز بوده که خود ناقل بوده و هنوز این خانواده از این ویروس منحوس رها نشده‌اند و درگیر آن هستند.

برپایی چادر در تفرجگاه‌های استان ممنوع است

معاون اجتماعی انتظامی ایلام نیز از آمادگی پلیس برای اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا در ایام نوروز خبر داد و گفت: در این راستا برپایی چادر در تفرجگاه‌های استان ممنوع است.

سرهنگ فرزاد یاسمی اظهار کرد: نیروی انتظامی هر ساله برای ایام نوروز، شعاری بر می‌گزیند و شعار نوروزی امسال «امنیت و سلامت، نشاط بهاری» و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه و شیوع ویروس کرونا انتخاب شده و لازم است هم استانی‌های فهیم با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، برای تحقق این شعار راهبردی و سلامت محور با مسئولان و خادمان خود در نیروی انظامی مشارکت کنند.

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام بیان کرد: یکی از مصوبات ستاد مقابله با بیماری کرونا، جلوگیری از برپا نمودن چادر در تفرجگاه‌ها و اماکن تفریحی است که پلیس با حمایت دستگاه قضائی از خیلی وقت پیش این اقدام را انجام داده و پیشگیری کرده و این به خاطر امنیت جامعه است.

سرهنگ یاسمی تصریح کرد: پلیس با تمام توان پای کار است و انتظار داریم مردم هم به توصیه‌های پزشکی به خاطر بیماری کرونا توجه داشته باشند تا باعث قطع زنجیره ابتلای به بیماری کرونا شود.

آماده باش فوری به تمام ستادهای استانی و شهرستانی

در پی روند افزایشی شیوع بیماری کرونا در استان امروز دوشنبه دوم فروردین ماه ۱۴۰۰، به دستور محمد نوذری استاندار ایلام و رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا برای کنترل و مهار این بیماری دستور آماده باش فوری به تمام ستادهای استانی و شهرستانی صادر شد.

بر این اساس امروز چهار جلسه فوق العاده به دستور استاندار ایلام در شهرستان‌های آبدانان، ایوان، چرداول و دهلران که روند افزایش کرونا مشاهده شده، برگزار شده است.

همچنین استاندار ایلام در اقدامی دیگر رئیس قرارگاه عملیاتی کرونای استان و معاون عمرانی استانداری ایلام را مأمور کرده تا از شهرستان‌های سیروان، ایوان و چرداول بازدید و در جریان آخرین وضعیت کرونا در این شهرستان‌ها قرار گیرند.

بر اساس این گزارش همچنین به دستور استاندار ایلام فردا سه شنبه سوم فروردین ماه نیز جلسه فوق العاده ستاد استانی کرونا برگزار و آخرین راهکارها و تدابیر لازم برای کنترل و مهار کرونا بررسی می‌شود.