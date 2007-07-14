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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

گزارش مهر از مالزی - 107

مشکل ID کارت خطیبی هنوز حل نشده است

مشکل ID کارت خطیبی هنوز حل نشده است

کارت بازی رسول خطیبی که بعد از بازی با ازبکستان توسط مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا ضبط شده بود هنوز به وی بازگردانده نشده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، پس از پایان دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ازبکستان رسول خطیبی کارت ویژه خود را به یکی از اعضای کادر پزشکی می دهد تا از محل ویژه مربیان و بازیکنان عبور کند اما مسئولان آسیایی به این تخلف پی می برند و کارت خطیبی را ضبط می کنند.

پس از این اتفاق مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان تلاششان را برای حل این مشکل آغاز کردند اما تا صبح امروز هنوز موفق به این گرفتن کارتبازی خطیبی نشده اند. در صورتیکه این کارت به خطیبی بازگردانده نشود او نمی تواند تیم ملی را در بازی فردا برابر چین همراهی کند.

کد مطلب 517440

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