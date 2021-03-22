به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سید علی حسینی اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان دلیجان در روزهای پایانی سال در رنگ بندی وضعیت کرونایی از رنگ زرد به نارنجی تغییر پیدا کرده و شهرستان خمین نیز در وضعیت نارنجی است از هموطنان درخواست می‌کنیم به این شهرها مسافرت نکنند.

وی تاکید کرد: خودروهای با پلاک غیربومی که تاکنون به شهرستانهای خمین و دلیجان مراجعه کرده‌اند تا پایان روز سوم فروردین فرصت دارند تا از این شهرستانها خارج شوند در غیر این صورت اعمال قانون خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان مرکزی با اشاره به اینکه جریمه ورود به شهرهای در وضعیت نارنجی ۵۰۰ هزار تومان است خاطر نشان کرد: پلیس برابر دستورالعمل‌های ابلاغی با متخلفان برخورد می‌کند.

حسینی در پایان با بیان اینکه منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ بامداد در تمام شهرستانهای استان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: شهروندان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند تا بتوانیم نوروزی به دور از بیماری را پشت سر بگذاریم.