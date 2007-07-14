لیگ دسته یک و دو ژیمناستیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از لیگ قهرمانی ژیمناستیک باشگاه های کشور روز گذشته با برگزاری مسابقات دسته یک و دو در شهر زنجان آغاز شد. در مسابقات دسته یک تیم های نوسازی مدارس زنجان، یزد پلیمر، آریان قم، پتروشیمی اراک، شهرداری زنجان ، شهید گرامی قزوین و استاد یزداد خراسان به مدت یک روز به رقابت پرداختند که در نهایت تیم نوسازی مدارس زنجان اول شد، هیئت ژیمناستیک کرج دوم و چاپ و نشر قم هم به عنوان سوم رسید.

در بخش انفرادی دسته یک سید فرید بهشتی از زنجان ، امیر اعظمی از زنجان و مرتضی جبار از قم به ترتیب اول دوم و سوم شدند.

در مسابقات دسته دوم نیز هیئت ژیمناستیک اصفهان، لعیان بوشهر، شن سای ارومیه ، خانه ژیمناستیک همدان، خانه ژیمناستیک سنندج، آموزش و پرورش یزد، ایران خودرو کهکیلویه و بویر احمد، تربیت بدنی شاهرود مسابقه دادند که درنهایت تیم شن سای ارومیه صدرنشین شد. چهار محال بختیاری دوم و خانه ژیمناستیک همدان سوم شد. در بخش انفرادی سیامک راد و نادر حصیبی از شن سای ارومیه اول ودوم شدند. امیر ملکی هم از هیئت همدان به عنوان سوم رسید.

مسابقات لیگ دسته برتر ژیمناستیک ایران نیز با شرکت تیم های پتروشیمی ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، جهاد کشاورزی قزوین، استاد اعظمی فارس، تربیت بدنی و تندرستی آذربایجان شرقی هم اکنون در زنجان در حال پیگیری است.