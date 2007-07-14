مدارک تحصیلی کشور نیازمند متعادل سازی است

محمود مردای مقدم پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش درآسیب شناسی، با اشاره به کم ارزش شدن مدارک تحصیلی و به ویژه دیپلم در کشورمان به خبرنگار مهر گفت: فاصله های موجود میان تمام مدارک تحصیلی -دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا - با اهداف عدالت محور دولت سازگاری ندارد .

این محقق با یاد آوری این مثال که تا "خورشید است ستارگان دیده نمی شوند " گفت : اگربه جای مدرک گرایی؛علم ، دانش و مهارت معیار سنجش دانش افراد بود، امروزه به سواد واقعی انسان ها بهای بیشتری داده می شد .

مرادی مقدم تصریح کرد : شکاف میان مسائل آموزشی مدارس و آموزشگاه های عالی دلیل عمده بی اهمیت شدن مدرک تحصیلی دیپلم است .

پژوهشگرپژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت خاطر نشان ساخت : در حال حاضر مدرک تحصیلی لیسانس کف پایه تحصیلی عموم مردم جامعه شده و این درحالیست که تا چند سال گذشته ، دیپلم کف این پایه به شمار می رفت .

وی اظهار داشت : تعلیم و تربیت مفهومی یکپارچه است. اما در نظام آموزشی فعلی، مدرک گرایی موجب شده تا تمام خروجی های آموزش وپرورش درآموزش عالی بلعیده شوند .

وی با انتقاد از فاصله های موجود میان تمام مدارک تحصیلی اضافه کرد : اگر قرار باشد مدارس تنها سواد خواندن و نوشتن را به دانش آموزان بیاموزند ومیزان کارایی دانش آموزان دانشگاه نرفته یکسان شود دیگر نیازی نیست افراد برای آموختن بیشتر در مدارس بمانند .

مرادی مقدم ادامه داد : آموزش وپرورش نیز مانند هر نهاد دیگری سعی دارد اعضای خود را با نیازهای جامعه تطبیق دهد و به همین دلیل دانش آموزان از پنجم دبستان به سمت کنکور خیز بر می دارند و این امر موجب گم شدن ارزش های واقعی شده است .

این محقق از مسئولان خواست نسبت به تربیت نیروهای ماهر و اقتصاد دانی که بازاریابی می دانند تلاش بیشتری به خرج دهند تا دانش آموزان از تحصیل گریزان نشوند و تنها دانشگاه را معیار زندگی خود قرار ندهند .