سومین جشنواره سراسری عکس جوانان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد این جشنواره که از 28 مهرماه تا پنجم آبان در ارومیه به همت اداره کل ارشاد آذربایجان غربی با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی جوانان برگزار می شود.



جشنواره سراسری عکس جوانان ایران در سه بخش "ویژه اتحاد ملی و انسجام اسلامی"، "جوانان از نگاه عکاسان" و "آزاد" برگزار می شود. موضوع‌های این دوره شامل وحدت ملی و انسجام اسلامی بین مسلمانان ایران و جهان، جوان و فرهنگ، جوان و ورزش، جوان و کار، جوان و اوقات فراغت، جوان و سیاست، جوان و گرایش‌های دینی و مذهبی و ... است.



علاقمندان می‌توانند آثار خود را به ارومیه، خیابان ارشاد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، اداره امور سینمایی و سمعی و بصری ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3362220-0441 تماس بگیرند.

کد مطلب 517470