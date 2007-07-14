به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، مس فروش مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: دفتر صنایع معدنی طرحی را به وزیر صنایع و معادن به منظور تشکیل صندوق ویژه حمایت از معدنکاران صنعت سنگ ارائه کرده است که دکتر طهماسبی وزیر صنایع و معادن با این طرح موافقت کردند.

وی اظهار داشت: بودجه این صندوق از عوارضی که از صادرات سنگ خام بدست می آید تامین خواهد شد. و منابع آن صرف نوسازی و تقویت واحدهای فرآوری سنگ می شود.

مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: آئین نامه های این طرح در دست تهیه است و بعد از طی مراحل قانونی صندوق ویژه حمایت از معدنکاران صنعت سنگ تشکیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن 5 طرح حمایت از صنعت سنگ را اجرایی کرده است به طوری که کاهش تعرفه واردات سنگ خام از 15 به 10 درصد، اخذ عوارض از صادرات سنگ خام، افزایش تعرفه واردات سنگ بریده از 30 به 35 درصد، حذف عوراض 3 درصدی از کارخانه های سنگ بری و تشکیل صندوق حمایت از معدنکاران صنعت سنگ از جمله برنامه های مهم این وزارتخانه برای رشد و ارتقا صنعت سنگ در ایران است.