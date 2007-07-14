حسن عمیدی، مدیر روابط عمومی پروژه "رودکی"، در این باره به خبرنگار مهر گفت: "کار پژوهش این اثر تاریخی و ملی در بخش‌های گوناگون از دو سال پیش آغاز شده و نویسنده نمایشنامه محمد ابراهیمیان است. در این نمایش قرار است به لحاظ شیوه اجرا و کارگردانی از ظرفیت‌های مختلف در اجرای نمایش بهره گرفته شود."



این نمایش در تاجیکستان و کشورهای دیگر هم به مناسبت نامگذاری سال 2008 به نام رودکی شاعر ایرانی روی صحنه می‌رود. در حال حاضر تمرینات پروژه عظیم "رودکی" در تالار وحدت آغاز شده و قرار است در آن از بازیگران حرفه‌ای تئاتر کشور استفاده شود.

