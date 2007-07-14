حسن عمیدی، مدیر روابط عمومی پروژه "رودکی"، در این باره به خبرنگار مهر گفت: "کار پژوهش این اثر تاریخی و ملی در بخشهای گوناگون از دو سال پیش آغاز شده و نویسنده نمایشنامه محمد ابراهیمیان است. در این نمایش قرار است به لحاظ شیوه اجرا و کارگردانی از ظرفیتهای مختلف در اجرای نمایش بهره گرفته شود."
این نمایش در تاجیکستان و کشورهای دیگر هم به مناسبت نامگذاری سال 2008 به نام رودکی شاعر ایرانی روی صحنه میرود. در حال حاضر تمرینات پروژه عظیم "رودکی" در تالار وحدت آغاز شده و قرار است در آن از بازیگران حرفهای تئاتر کشور استفاده شود.
دکتر علی پویان با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی نمایشی بر اساس زندگی ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی پدر شعر فارسی را آبان و آذر امسال روی صحنه تالار وحدت میبرد.
