سازمان تامین اجتماعی ماهیانه 280 میلیارد تومان مستمری پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معینی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال 85 با اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار ، مرحله سوم طرح همسان سازی و ترمیم حقوق مستمری بگیران قبل از سال 82 را به اجرا در آورد و با اختصاص این مبلغ تمامی مابه التفاوت های متعلقه را پرداخت کرد. از سوی دیگر با انجام یک بررسی کارشناسانه مشخص شد که بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اکثر مناطق کشور در مورد مبادی پرداخت مستمری با مشکل مواجه هستند.

وی تصریح کرد: وجود صف های طولانی در روزهای پایانی ماه برای دریافت مستمری و عدم وجود برنامه ای مشخص در پرداخت ها، موجب شد تا مسئولان تامین اجتماعی با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان اهل فن، طرح پرداخت مستمری بر اساس نوبت بندی و حروف الفبا را به مرحله اجرا در آوردند و با این کار بخش اعظم این مشکل را حل کنند. در ادامه این روند برای حل کامل مشکلات، سازمان تامین اجتماعی با همکاری بانک رفاه کارگران اقدام به ایجاد شعب ویژه مستمری بگیران تامین اجتماعی توسط بانک رفاه کرد و ایجاد امکانات رفاهی و درمانی در این شعب ، رضایتمندی بیشتر مستمری بگیران این سازمان را تامین کرد.

معینی گفت :سازمان تایمن اجتماعی اخیرا طرح استفاده از رفاه کارت را در دست اجرا دارد که بر اساس این طرح تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با همکاری بانک رفاه از رفاه کارت برای دریافت مستمری پایان ماه خود استفاده کنند. در حال حاضر طرح استفاده از رفاه کارت برای دریافت مستمری ، در برخی شعب بانک رفاه به طور آزمایشی در حال اجرا است که اگر نتایج به دست آمده از این طرح رضایتبخش باشد ، این طرح به سایر استانهای کشور نیز تعمیم داده می شود.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی ، درباره تغییرات حاصل شده در میزان مبالغ دریافتی مستمری بگیران ، گفت: در سال جاری علاوه بر افزایش حداقل مستمری ها به 200هزار تومان به منظور اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگان ، از کار افتادگان و بازماندگان نیز به میزان 1/13 درصد افزایش یافت ، همچنین تمامی مستمری بگیرانی که مستمری استحقاقی زمان برقراری آنان بیش از حداقل دستمزد بوده علاوه بر افزایش 1/13 درصدی به نسبت هر سال سابقه دریافت کامل مستمری معادل 2/0 درصد حداقل دستمرد سال 86 به مستمری آنان اضافه شد.

وی گفت : به جهت رعایت اصل دوران بیمه پردازی و حمایت از مستمری بگیران پرسابقه به آن دسته از مستمری بگیرانی که مازاد بر 25 سال سابقه ، پرداخت حق بیمه داشتند و مستمری آنها قبل از سال 85 برقرار گردیده بود علاوه بر افزایش های مذکور به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال سابقه معادل 2/0 درصد دیگر به حداقل دستمزد سال 86 آنها اضافه شد.

معینی اضافه کرد: با توجه به محاسبه تفاوت تطبیقی دریافتی مستمری بگیران در طول سه ماه گذشته سازمان تامین اجتماعی در تیر ماه امسال در مجموع بیش از 450 میلیارد تومان به مستمری بگیران خود حقوق پرداخت می کند که رقم بسیار بزرگی است و حتی شاید از کل بودجه سالانه برخی از وزارتخانه ها نیز بیشتر باشد. از سوی دیگر با توجه به افزایش های اعمال شده در مستمری بازنشستگان و سایر گروهای مستمری بگیران ، در سال 86 سازمان تامین اجتماعی ، ماهیانه 280 میلیارد تومان مستمری به مستمری بگیران خود پرداخت می کند.

وی درباره درصد افزایش های اعمال شده در میزان مستمری دریافتی بازنشستگان ، از کار افتادگان و بازماندگان ، گفت: بر اساس آنچه تاکنون اعمال شده در سال 86 در بخش بودجه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال 85 حدود 33 درصد رشد مشاهده می شود. البته پیش بینی می شود با اجرای برخی قوانین مانند ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع در ماه های آینده سال جاری این میزان افزایش یابد.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت مستمری در سال 86 ، گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال 86 اعتباری بالغ بر 4200 میلیارد تومان در بخش تعهدات بلند مدت را در بودجه این سازمان پیش بینی کرده است.