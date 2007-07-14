نعمتی درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه ای هستم که مضمون آن شبیه فیلم قبلی‌ام "آن سه" است. این فیلم که هنوز عنوان آن مشخص نشده داستان زندگی سربازی است که آخرین روز خدمت خود را می گذراند. او گمان می کند از فردا آزاد شده و می تواند به راحتی زندگی کند، غافل از اینکه از فردا مشکلات وی آغاز می شود."

نعمتی درباره زمان ساخت این فیلم گفت: "این فیلم نیز مانند "آن سه" در طبیعت به تصویر کشیده می شود و با توجه به مضمون فیلم و برنامه ریزی های صورت گرفته، اواخر پاییز امسال کار را کلید می زنیم. برای انتخاب بازیگران هم بعد از اتمام بازنویسی فیلمنامه از طریق فراخوان با تعدادی نابازیگر برای ایفای نقش قراداد می بندیم."

"آن سه"، اولین فیلم بلند نعمتی در شصتمین جشنواره فیلم لوکارنو (10 تا 20 مرداد) در بخش "سینمای زمان ما" حضور دارد. این فیلم که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر شرکت داشت، به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده است. نسخه ای که به نمایش عمومی در می آید، در مقایسه با نسخه نمایش داده شده در جشنواره، از نظر صدا و تدوین تغییراتی داشته است.