سیستم تغییر عکس با استفاده از میلیون ها تصویر اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشکده کارنجی ملون از دانشگاه پیستبورگ این نرم افزار را که اولین سیستم تغییر عکس تنها با استفاده از یک کلیک است، ساخته اند. این سیستم "فتو کلیپ آرت" (هنر برش عکس) نام دارد.

این محققان در این سیستم آلگوریتم هایی را برای تغییر و اصلاح عکس با استفاده از میلیون ها تصویر در دسترس روی سایت اینترنتی "لیبل می" توسعه داده اند.

این نرم افزار در کنفرانس سالانه تکنیک های گرافیکی که در سان دیگو از 5 تا 9 آگوست برگزار می شود، معرفی خواهد شد.



براساس گزارش ساینس دیلی، این آلگوریتم می تواند عکس یک خیابان خالی را با افراد، ماشین ها، پارک مترها یا هرچیز دیگری پر کند.

برای بدست آمدن نتایج بهتر، این سیستم عکس اصلی را با محاسبه آنالوگ ها و شدت نور، تجزیه و بررسی می کند.

بنابراین گزارش، نرم افزار مشابه دیگری با عنوان Scene Completion توسعه داده شده است. آلگوریتم این سیستم از بین میلیون ها عکس موجود در آرشیو سایت "فلیکر" برای تغییر و اصلاح تصاویر استفاده می کند.

این سیستم هوشمند، به طور اتوماتیک تشخیص می دهد که نمی توان یک فیل را وارد خیابان کرد و یا یک قایق را در بیابان گذاشت.