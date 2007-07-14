۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

مراحل اجرایی دانشگاه صنعتی شرق کشور تشریح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی مراحل اجرایی شدن مصوبه تاسیس دانشگاه صنعتی شرق کشور در بیرجند را تشریح کرد.

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر تاسیس دانشگاه صنعتی شرق کشور را از جمله مصوبات سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به خراسان جنوبی عنوان نمود که متأسفانه در مقام اجرا قدری با تأخیر مواجه شد.

 

وی افزود: هفته گذشته با ابلاغ دستور رئیس جمهور به وزیر علوم در خصوص تسریع در این زمینه و پس از جلسه ای مشترک، موافقت اصولی تاسیس دانشگاه صنعتی شرق کشور در بیرجند صادر شد و مقرر شد از اول مهر ماه سال تحصیلی 87-86 این دانشگاه در سه رشته مهندسی صنایع، مهندسی پتروشیمی و مهندسی معدن دانشجو بپذیرد.

 

مرتضوی اضافه کرد: در این سفر همچنین مقرر گردید به مدت سه سال و هر ساله به 30 نفر دانشجو در رشته های مورد نیاز دانشگاه صنعتی شرق کشور در مقطع دکترا بورسیه شوند و اولویت نیز به دانشجویان بومی داده شد.

 

وی تاکید کرد: در واقع 50 درصد هزینه های این امر را استانداری و 50 درصد دیگر را وزارت علوم می پردازد.

 

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: کلیه هزینه های جاری دانشگاه صنعتی شرق کشور که در محل دانشگاه صنعت و معدن بیرجند راه اندازی می شود را استانداری پرداخت خواهد نمود.

 

مرتضوی تاکید کرد: با اجرایی شدن این مصوبه 100 درصد مصوبات سفر ریاست جمهور به استان اجرایی می شود.

کد مطلب 517507

