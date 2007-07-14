مراحل اجرایی دانشگاه صنعتی شرق کشور تشریح شد

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر تاسیس دانشگاه صنعتی شرق کشور را از جمله مصوبات سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به خراسان جنوبی عنوان نمود که متأسفانه در مقام اجرا قدری با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: هفته گذشته با ابلاغ دستور رئیس جمهور به وزیر علوم در خصوص تسریع در این زمینه و پس از جلسه ای مشترک، موافقت اصولی تاسیس دانشگاه صنعتی شرق کشور در بیرجند صادر شد و مقرر شد از اول مهر ماه سال تحصیلی 87-86 این دانشگاه در سه رشته مهندسی صنایع، مهندسی پتروشیمی و مهندسی معدن دانشجو بپذیرد.

مرتضوی اضافه کرد: در این سفر همچنین مقرر گردید به مدت سه سال و هر ساله به 30 نفر دانشجو در رشته های مورد نیاز دانشگاه صنعتی شرق کشور در مقطع دکترا بورسیه شوند و اولویت نیز به دانشجویان بومی داده شد.

وی تاکید کرد: در واقع 50 درصد هزینه های این امر را استانداری و 50 درصد دیگر را وزارت علوم می پردازد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: کلیه هزینه های جاری دانشگاه صنعتی شرق کشور که در محل دانشگاه صنعت و معدن بیرجند راه اندازی می شود را استانداری پرداخت خواهد نمود.

مرتضوی تاکید کرد: با اجرایی شدن این مصوبه 100 درصد مصوبات سفر ریاست جمهور به استان اجرایی می شود.