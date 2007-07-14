11 میلیارد تومان برای اسکان عشایر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال اعتبار موضوع اسکان عشایر استان های آذربایجان شرقی،غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختاری، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، فارس، لرستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و سازمان امور عشایر ایران توزیع شده تا پس از مبادله با سازمان امور عشایر ایران ، برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد .

