  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

11 میلیارد تومان برای اسکان عشایر اختصاص یافت

با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور و ابلاغ معاون اول ،یکصد و ده میلیارد ریال برای اسکان عشایر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ یکصد و ده میلیارد ریال اعتبار موضوع اسکان عشایر استان های آذربایجان شرقی،غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختاری، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، فارس، لرستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و سازمان امور عشایر ایران توزیع شده تا پس از مبادله با سازمان امور عشایر ایران ، برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد .

کد مطلب 517517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها