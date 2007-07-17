80 درصد در آمدهای خراسان جنوبی از درآمدهای مالیاتی تامین می شود

جواد انوری در گفتگو با خبر نگار مهر با اشاره به این مطلب تصریح کرد: 78/43 درصد این مالیات ها از محل مالیات های مستقیم تامین شده و بخش های مشاغل 35 درصد، حقوق کارکنان دولتی 30درصد، اشخاص حقوقی و شرکت ها 23/13درصد کل مالیات سال 85 این استان است.

وی عملکرد مالیات های مستقیم سال 85 را مبلغ 16 میلیارد و 652 میلیون ریال عنوان نمود و افزود: پیش بینی وصول مالیات های مستقیم سال 86 مبلغ 214 میلیارد و 850 میلیون ریال است که در مقایسه با سال 85 از رشد 29 درصدی برخوردار است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به درآمدهای مالیاتی مصوب و پیش بینی شده این استان در سال 85 میزان این درآمدها را 108 میلیون و 269 هزار ریال عنوان نمود.

انوری خاطر نشان کرد: عملکرد اداره کل امور مالیاتی در وصول مالیات در استان در سال 85 به میزان 211 میلیون و 736 هزار و 648 ریال بوده است.

وی یادآورشد: میزان درصد عملکرد به مبلغ مصوب در این استان از رشد 95/56 درصدی برخوردار بوده است.