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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

همایش "لیزیک از منظر شریعت" در سوریه برگزار می‌شود

دومین همایش " لیزیک از منظر شریعت" به منظور بررسی تاریخچه پزشکی از آغاز، تحولات پزشکی و بهره گیری از لیزیک از منظر شریعت از امروز 23 تیرماه در سوریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تشرین، دومین همایش بین المللی " لیزیک از منظر شریعت" علاوه بر بررسی خطاها و اشتباهات پزشکی، مسئولیت پزشکان و متخصصان لیزیک را از منظر اسلام بررسی خواهد کرد.

طی این همایش سه روزه که از امروز 23 تیرماه در دمشق آغاز می‌شود، پزشکی از منظر اسلام، ضوابط اخلاقی پزشکی، وراثت و پزشکی، نقش و وظیفه پزشکان در اسلام، تاریخچه پزشکی اسلامی و توسعه آن تا زمان معاصر، طب معاصر و لیزیک و تأثیر اسلام بر آن بررسی می‌شوند.

طی این همایش بیش از 40 محقق از سوریه، الجزایر، لیبی، تونس، سودان، مصر، امارات، عربستان، یمن، عراق، لبنان و اردن با مشارکت محققانی از آلمان و فرانسه و 200 پزشک متخصص در زمینه لیزیک مشارکت می‌کنند.

همایش مذکور با همکاری وزارت آموزش عالی، وزارت داخلی سوریه، اتحادیه پزشکان سوریه و وزارت بهداشت سوریه برگزار می‌شود.

کد مطلب 517528

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