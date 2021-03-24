استفاده از تمامی ابزارها برای تحقق شعار سال در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با تقدیر از تلاشهای ایشان به خاطر ایجاد فضای همدلی و وحدت در استان، خواستار بهره گیری از ظرفیتهای بنیاد مستضعفان، علوی و…هم در حوزه تولید و هم سرمایه گذاری در استان شد.
استاندار ایلام با ارائه گزارشی از وضعیت سال گذشته استان، گفت: به رغم همه محدودیتها در سال گذشته روند خوبی را در سرمایهگذاری در حوزههای مختلف نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی و زیرساختهای عمرانی داشتیم که در راستای رونق و حمایت از تولید داخلی انجام گرفت و لذا برنامهریزیهای آتی هم بر همین اساس و در راستای تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تمام ابزار توسعه کشور از مسیر تولید میگذرد، گفت: هدف ما حمایت از تولید و کالاهای داخلی است و تلاش میکنیم اولویتهای جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و ستاد تنظیم بازار را بر اساس شعار سال انجام دهیم که بیلان خوبی داشته باشیم.
قرارگاه مستقل در دشت عباس دایر میشود
استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به رغم برنامهریزی های خوبی که در مهار و کنترل کرونا انجام گرفته، اما متاسفانه به دلیل رعایت نشدن دستورالعملها و ساده انگاری کرونا توسط مردم، امروز آبدانان در وضعیت نارنجی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه قرارگاه مستقل در دشت عباس دایر میشود، گفت: با توجه به موقعیت دشت عباس به عنوان مرکز ثقلی بین دهلران، آبدانان و استان خوزستان، تلاش میکنیم به منظور مهار کرونا یک عزم جدی را در همه ارگانها و مردم ایجاد کنیم.
نوذری با اشاره به موثر بودن طرح شهید قاسم سلیمانی در مهار کرونا در سال گذشته گفت: تلاش میکنیم تا این طرح تقویت و از ظرفیتهای آن بهره بگیریم.
وی در پایان گفت: با تدابیر اندیشیده شده مرز مهران برای تردد مسافر تا آخر تعطیلات بسته است.
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