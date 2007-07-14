امیدوارم زنان "زن دوم" را بپسندند

تهیه کننده و نویسنده فیلم سینمایی "زن دوم" درباره همکاری خود با الوند به خبرنگار مهر گفت: "کار کردن با کارگردان مجربی همچون سیروس الوند تجربه ای مغتنم بود و وفاداری او به فیلمنامه مورد توافق برای من قابل قدردانی است. "زن دوم" در حال حاضر مراحل صداگذاری را زیر نظر مسعود بهنام سپری می کند و امیدواریم برای عید فطر آماده نمایش شود."

"زن دوم" قرار است در دو نسخه برای اکران در سینماها و نمایش در شبکه ویدئویی آماده شود که نسخه ویدئویی حدود 40 دقیقه بیشتر از نسخه سینمایی خواهد بود. طائرپور درباره این تصمیم گفت: "در اصل زمان روایت کامل داستان زمانی طولانی دارد. به همین خاطر نسخه سینمایی آن هم از 90 دقیقه بیشتر است. امیدوارم فیلم با مضمون خانوادگی اجتماعی مورد پسند مخاطبان به خصوص زنان جامعه قرار بگیرد."

"زن دوم" بر اساس فیلمنامه ای مشترک از فرشته طائرپور و مینو کریم زاده جلو دوربین رفته و داستان آن درباره زندگی مهتاب و بهرام است که با رسیدن خبری دچار بحران می شود. نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، امیر آقایی، آناهیتا نعمتی، سحر ذکریا و مهتاج نجومی بازیگران اصلی این فیلم هستند.