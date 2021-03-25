برخورد اتوبوس با دنا، راننده خودرو سواری را به کام مرگ کشاند

اکبر آزادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری دنا در جاده اسلام آبادغرب تصادف کرده است.

وی با اشاره به تلفات و مصدومان این حادثه افزود: متأسفانه راننده خودروی سواری دنا جان خود را از دست داده و پنج نفر از جمله راننده اتوبوس مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این اتوبوس واژگون نشده است، تصریح کرد: آمبولانس‌های حمیل و اسلام آبادغرب مصدومان تصادف مذکور را به مراکز درمانی منتقل کردند.