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۵ فروردین ۱۴۰۰، ۷:۲۹

مدیر روابط عمومی اورژانس کرمانشاه:

برخورد اتوبوس با دنا، راننده خودرو سواری را به کام مرگ کشاند

برخورد اتوبوس با دنا، راننده خودرو سواری را به کام مرگ کشاند

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: برخورد اتوبوس با دنا، راننده خودرو سواری را به کام مرگ کشاند.

اکبر آزادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری دنا در جاده اسلام آبادغرب تصادف کرده است.

وی با اشاره به تلفات و مصدومان این حادثه افزود: متأسفانه راننده خودروی سواری دنا جان خود را از دست داده و پنج نفر از جمله راننده اتوبوس مصدوم شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این اتوبوس واژگون نشده است، تصریح کرد: آمبولانس‌های حمیل و اسلام آبادغرب مصدومان تصادف مذکور را به مراکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 5175437

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