واعظی روز جوان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ محمود واعظی در پیام اینستاگرامی خود تصریح کرده است که استفاده از ظرفیت جوانان جز شعارهای محوری انقلاب اسلامی بود و این تاکید وجود داشت که در کارهای بزرگ به جوانان اعتماد شود.
به گفته واعظی، این رویکرد در سالهای ابتدایی انقلاب و خصوصاً سالهای جنگ تحمیلی کاملاً در کشور مشهود بود و نتایج بسیار خوبی را به بار آورد. البته الحق و الانصاف اعتماد به جوانان همیشه نتایج درخشانی را به دنبال داشته و هیچگاه موجب پشیمانی نشده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور در ادامه نوشت: اینجانب شخصاً همیشه به توان، انگیزه و دانش جوانان ایمان داشتهام و در مسئولیتهایی که بر عهدهام بوده، سعی کردهام تا حد امکان از این ظرفیت عظیم بهره ببرم.
به گفته وی در دولت تدبیر و امید نیز به دلیل تاکید ویژه شخص رئیسجمهور، نگاه بسیار مثبتی به جوانان وجود داشته و دارد. چنانکه به گواهی آمار و ارقام، طی سالهای گذشته شاهد رشد اعتماد به جوانان در مسئولیتهای ارشد و میانی بودهایم.
وی افزود: این سیاستی است که تا واپسین روزهای دولت تدبیر و امید در دستور کار خواهد بود. جوانان سرمایه این کشورند و ما در دولت خود را ملزم به بهرهگیری از این سرمایه ارزشمند میدانیم.
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