آغاز واگذاری ویلاها و پلاژهای دولتی در سواحل دریای خزر به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع ستی و گردشگری در این مراسم ضمن اشاره به برنامه های ویژه دولت و سازمان میراث فرهنگی جهت توزیع عادلانه امکانات گردشگری بین مردم گفت: بدین منظور دولت در بند 6 آیین نامه اجرایی بودجه86 این امکانات را جهت واگذاری به مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گذاشته است و البته کارکنان دستگاههای یاد شده جهت استفاده از این امکانات در اولویت هستند.

دکتر محمد شریف ملک زاده افزود: ویلا های مذکور از ساعت 14 روز چهارشنبه تا ساعت 14 روز شنبه هر هفته با نرخ های اعلام شده توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در اختیار مردم قرار می گیرند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع ستی و گردشگری گفت: این مجموعه ها قبلا توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بازدید و رتبه بنده شده اند و نرخ های اعلام شده با توجه به امکانات و خدمات آنها و با مبالغ بسیار پایین مد نظر گرفته شده است تا برای اقشار کم در آمد نیز قابل استفاده باشد.

وی، انجام این قبیل اقدامات را در راستای همگانی کردن سفر عنوان نمود و افزود: امیدواریم بتوانیم جایگاه ویژه ای برای گردشگری در سبد مصرف خانوار ایجاد نماییم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: از آژانس های مجری سفرهای ارزان قیمت خواسته ایم جهت اطلاع رسانی و رزرو و اختصاص این مجموعه ها به مردم از این اماکن بازدید به عمل آورند.