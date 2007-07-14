پایگاه امداد جاده ای جمعیت هلال احمر شهرستان خرمدره احداث می شود

به گزارش مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در این مراسم اظهار داشت: احداث پایگاه امداد جاده ای جمعیت هلال احمر شهرستان خرمدره با همت خیرین و پیگیری های استاندار زنجان، فرماندار و شهردار خرمدره شکل گرفته است.

ماشا الله پور طلوعی گسترش پایگاه های امدای جاده ای را از سیاست های مهم جمعیت هلال احمر برای مقابله با حوادث جاده ای عنوان کرد و گفت : هلال احمر نهادی خیریه و عام المنفعه است که در راستای خدمات رسانی به افراد جامعه علی الخصوص امداد رسانی در حوادث و بلایای طبیعی تلاش می کند لذا باید خیرین در این زمینه به هلال احمر کمک نمایند.

بنا بر اعلام جمعیت هلال احمر زنجان وی یادآور شد: زمین این پایگاه به مساحت دو هزار متر مربع توسط ورثه مرحوم حاج نبی اله احمدی ساکن روستای قلعه حسین واقع در چهار کیلومتری شهرستان خرمدره جنب پلیس راه به جمعیت هلال احمر استان زنجان اهداء شده است.