خودروهای شخصی عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: سهم تاکسی ها و ون ها در آلودگی هوای تهران 2/5 درصد، مینی بوس ها 8/0 درصد و اتوبوس های شرکت واحد 6/1 درصد است که در مجموع می توان گفت سهم وسایل حمل و نقل عمومی در آلودگی هوا بسیار کم است.

وحید نوروزی افزود: وانت ها که سهم آنها در آلودگی هوا 22 درصد است دومین عامل اصلی آلودگی هوا محسوب می شوند و پس از آنها موتورسیکلت ها قرار دارند که عامل 3/21 درصد آلودگی هوا هستند.

مشاور محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن بیان آنکه سهم سایر وسایل حمل و نقل در آلودگی هوای پایتخت از جمله کامیون ها کمتر از 2 درصد است گفت: مراجعه خودروها حداقل سالی یکبار به مراکز معاینه فنی خودرو می تواند به میزان قابل توجهی از میزان آلودگی هوا بکاهد اما متاسفانه درصد زیادی از خودروها از مراجعه به این مراکز خودداری می کنند.