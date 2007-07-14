به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا قربانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان امروز در جمع خبرنگاران گفت : بالغ بر 78 کشور جهان ثبت نام کرده اند و از این تعداد حدود 76 کشور رسما در اصفهان حاضر شده اند.

وی افزود : فیزیک به عنوان یکی از علوم پایه به شدت از سوی کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: چنین المپیادهایی عامل تشویق جدی جوانان در گرویدن به علوم محسوب می شود.

وی با اشاره به اهمیت فوق العاده این المپیاد و برگزاری آن در ایران افزود : انتظار حداقل بیست ساله کشورها برای میزانی چنین رویدادهایی خود نشانی روشن بر اهمیت آن است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد : مدتهاست بر روی سئوالات و طراحی آنها کار شده است و امیدواریم که امسال نیز ایران همچون سالهای گذشته با بهترین نتایج مسابقات را به پایان برساند.