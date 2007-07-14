ورزش سدی در برابر مفاسد اجتماعی در جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی آبادی، ظهر امروز در شورای ورزشی خراسان جنوبی تصریح کرد: امروز کشورها با نام ورزش شناخته شده و در بعد سلامت و بالا بردن توان روحی از اهمیت چشمگیری برخوردار است.

وی به ورزش به عنوان عاملی فرا روی تهاجم فرهنگی بیگانگان اشاره و خاطرنشان کرد: فضای ورزشی کشور در برنامه چهارم توسعه 1/0 متر مربع افزایش می یابد.

علی آبادی با اشاره به اینکه احداث فضای ورزشی کار اقتصادی محسوب نمی شود، افزود: بخش خصوصی نسبت به انجام پروژه های ورزشی نشان نمی دهند.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشور، سرانه ورزشی کشور را 54 سانتیمتر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای سه هزار و 500 پروژه ورزشی در دست احداث در کشور 12 میلیون متر مربع به فضای ورزشی کشور افزوده می شود.

علی آبادی از اجرای 50 پروژه ورزشی در خراسان جنوبی خبرداد و یادآور شد: 6 پروزه با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان در این سفر به این استان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تربیت بدنی مخالف ورزش قهرمانی نیست، افزود: در این راستا نباید ورزش کلان کشور تحت تاثیر ورزش حرفه ای قرار بگیرد.