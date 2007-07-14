ورزش سدی در برابر مفاسد اجتماعی در جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی آبادی، ظهر امروز در شورای ورزشی خراسان جنوبی تصریح کرد: امروز کشورها با نام ورزش شناخته شده و در بعد سلامت و بالا بردن توان روحی از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
وی به ورزش به عنوان عاملی فرا روی تهاجم فرهنگی بیگانگان اشاره و خاطرنشان کرد: فضای ورزشی کشور در برنامه چهارم توسعه 1/0 متر مربع افزایش می یابد.
علی آبادی با اشاره به اینکه احداث فضای ورزشی کار اقتصادی محسوب نمی شود، افزود: بخش خصوصی نسبت به انجام پروژه های ورزشی نشان نمی دهند.
رئیس سازمان تربیت بدنی کشور، سرانه ورزشی کشور را 54 سانتیمتر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای سه هزار و 500 پروژه ورزشی در دست احداث در کشور 12 میلیون متر مربع به فضای ورزشی کشور افزوده می شود.
علی آبادی از اجرای 50 پروژه ورزشی در خراسان جنوبی خبرداد و یادآور شد: 6 پروزه با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان در این سفر به این استان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تربیت بدنی مخالف ورزش قهرمانی نیست، افزود: در این راستا نباید ورزش کلان کشور تحت تاثیر ورزش حرفه ای قرار بگیرد.
رئیس سازمان تربیت بدنی کشور از راه اندازی موسسه حمایت از ورزش قهرمانی در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: امسال سازمان تربیت بدنی بیش از 6 میلیارد تومان به خراسان جنوبی اختصاص داده است.
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