خدمات تخصصی بهزیستی بصورت رایگان ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد بزرگداشت هفته بهزیستی به برنامه های سازمان در هفته بهزیستی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه بهزیستی از 24/4/86 در مکان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح و در همان محل به مدت یک هفته جشن بزرگ «با هم باشیم» برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند از ساعت 16 تا 22 از نمایشگاه بازدید کنند.

مهدی عبدوس افزود: همچنین در طول هفته بهزیستی تمام خدمات مشاوره‌ای و توانبخشی با تخفیف ویژه به عموم مردم ارائه می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه گروه هدف سازمان بهزیستی شامل گروه سنی کودکان تا سالمندان است، اسامی هفته سازمان بهزیستی بر همین اساس نامگذاری شده است. به طوری که اسامی روزهای این هفته به ترتیب خانواده، کودکان، زنان، جوانان، معلولان، سالمندان و مشارکت‌های مردمی نامگذاری شده است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته بهزیستی ، با اشاره به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی که به صورت پایلوت در استان‌های کرمانشاه و مشهد اجرا شده است، گفت: این طرح در هفته بهزیستی از بیست و سوم تا بیست و نهم تیرماه جاری در یکی از مناطق تهران به صورت پایلوت اجرا می‌شود.