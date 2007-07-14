خط 123 بهزیستی کرج افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر زمانی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این مجموعه با هدف حمایت از کودکان و زنان آسیب پذیر، شناسایی افراد کودک آزار در شهرستان و جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود با همکاری یک تیم تخصصی پنج نفره شامل روانپزشک، روان شناس و مددکار راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال حاضر یک کابین این مرکز در ساعت اداری مجهز به اپراتور و خارج از آن به صورت گویا فعال خواهد بود و دو کابین دیگر نیز تا پایان شهریور ماه مجهز به اپراتور می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نظر است به زودی این مرکز مجهز به اورژانس سیار شود تا با اعزام تیم تخصصی به مراکز آسیب پذیر شهر نسبت به شناسایی و رفع موارد کودک آزاری و همسرآزاری اقدام کنند.

زمانی یادآور شد: قرار است در آینده نزدیک با اخذ نیابت قضایی از دادگستری و در موارد لزوم با همراهی نیروی انتظامی در پیگیری امر ارجاعی به مرکز 123 استفاده شود.

معاون اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان کرج تصریح کرد: خطوط 123 مجهز به سیستم ردیاب است و در صورت مزاحمت تلفنی، با مزاحمین برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی همچنین از افتتاح اولین مهد کودک تخصصی به شکل تعاونی و دومین گروه همیار در هفته جاری خبر داد و عنوان کرد: دومین گروه همیار متعلق به زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی که قادربه انجام فعالیت های گروهی هستند است که با حمایت این اداره و به منظور اشتغالزایی برای این افراد افتتاح می شود.