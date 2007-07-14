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۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۲

"ترانسفورماتورها" در چین رکورد زد

"ترانسفورماتورها" در چین رکورد زد

فیلم ماجرایی و افسانه علمی "ترانسفورماتورها" به کارگردانی مایکل بی در دو روز نخست اکران در چین، با پنج میلیون دلار فروش رکوردی جدید خلق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم اکشن، چهارشنبه گذشته در اولین روز نمایش در چین 95/2 میلیون دلار فروخت و رکورد افتتاحیه یک فیلم خارجی را جا به جا کرد. به نظر می رسد "ترانسفورماتورها" در همان مسیری قرار دارد که دو فیلم دیگر هالیوودی اوایل تابستان امسال طی کردند.

"اسپایدرمن 3" سونی در مجموع 18 میلیون دلار در چین فروخت و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" که هفته پیش فروش آن به 15 میلیون دلار رسید. فروش بین المللی این فیلم که شیا لابوف و جان وویت در آن نقش آفرینی می کنند، تا پنجشنبه گذشته به 33 میلیون دلار رسید که 16 میلیون آن از دو بازار کره جنوبی و استرالیا حاصل شد.

ترانسفورماتورها" در هفته های آینده در چند بازار مهم از جمله بریتانیا، ژاپن، آلمان و فرانسه افتتاح می شود. این فیلم هفته گذشته در اولین هفته اکران در بازار آمریکای شمالی حدود 5/152 میلیون دلار فروخت.
کد مطلب 517597

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