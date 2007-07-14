عزت الله فولادوند، مترجم و مولف آثار فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار فلسفی که در دست کار دارد اظهار داشت: اخیرا کتاب "عوامل و مراحل و موانع رشد سیاسی" را با ویرایش جدید روانه بازار کتاب کردم و در زمینه فلسفه سیاسی هم اثری از آیزایا برلین، فیلسوف لیبرالیسم انگلیسی، در دست ترجمه دارم که مراحل پایانی آن را می گذراند.

وی همچنین گفت : این اثر از "برلین" در خصوص مسئله آزادی و اینکه بعضی از متفکران غرب با اینکه فلسفه آنها نهایت طرفداری را از انسانیت کرده ولی جوهره و چشمه فلسفی آنها مخالفت با آزادی است صحبت شده است.

دکتر فولادوند خبری از ترجمه اثری درباره "کانت" داد و گفت : این کتاب، روشنگری و جامعه مدنی و همچنین جنبه سیاسی و اجتماعی فلسفه کانت را بررسی می کند.

دکتر فولادوند در خصوص توجه به کانت و اندیشه های او در چند دهه اخیر گفت : کانت عموما به عنوان بزرگترین فیلسوف در ظرف پانصد سال اخیر معرفی می شود که به نظر من کاملا درست است. در غرب و در فلسفه غرب کانت حرفهای مطلقا بدیع و نو زده که برای آیندگان راه های پر باری برای تفکر در مورد مسائل بشری باز کرده است. به همین جهت هنوز هم در غرب و در تمام دنیا کانت مورد توجه است.

فولادوند در پایان این گفتگوی کوتاه گفت : کانت راههای جدیدی برای برخورد با مسئله همیشگی بشر گشوده است.