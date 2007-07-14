ابومازن و اولمرت دوشنبه با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین احتمالاَ روز دوشنبه در اریحا واقع در کرانه باختری با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این رابطه اعلام کرد: اولمرت در این دیدار از تصمیمات جدید در راستای حمایت از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر خواهد داد. اجازه به نایف حواتمه برای ورود به کرانه باختری از جمله این تصمیمات است.

رژیم صهیونیستی تا کنون با ورود حواتمه دبیر کل جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین به اراضی فلسطینی مخالف بود. گفتنی است وی که در دمشق ساکن است تمایل دارد روز چهارشنبه در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در رام الله شرکت کند.