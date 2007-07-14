اداره مالیات از کریم باقری تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسایت باشگاه پرسپولیس، اداره مالیات امروز(شنبه) طی مراسمی از کریم باقری به دلیل پایبندی به قوانین و مقررات مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی خود تقدیر به عمل آورد. در مراسمی که برای تقدیر ازمؤدیان مالیاتی از سوی اداره مالیات برگزار شد، لوح یادبودی را به عنوان مؤدی مالیاتی برتر به کریم باقری ، مدافع بااخلاق و ارزنده تیم پرسپولیس اهدا شد.

کریم باقری ضمن تشکر از مسئولان اداره مالیات گفت :« پس از اتمام این مراسم برای برگشتن به کیش آماده می شوم و با اولین پرواز به سایر بازیکنان در اردوی کیش ملحق خواهم شد تا تمرینات خود را به همراه تیم پیگیری کنم.»