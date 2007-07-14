چاپ سوم دانشنامه امام علی (ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد یکم تا سوم دانشنامه امام علی(ع) ویژه مباحث اندیشه ای و عقیدتی است و در آن از حکمت، معرفت، کلام و الاهیات بحث می‌شود. در این مباحث آموزه های گرانسنگ علوی با رویکرد عقلی تجزیه و تحلیل می‌شوند. این رویکرد همراه با رویکرد فقهی به روایات امام علی(ع) بوده است.

مجلد دوم این دانشنامه به مبداء و معاد و جلد سوم آن به نبوت و امامت می پردازد. اخلاق و سلوک، حقوق، سیاست اقتصاد و تاریخ عناوین مجلدهای چهارم تا نهم دانشنامه امام علی(ع) هستند.

مجلد دهم و یازدهم این دانشنامه به سیره و جلد دوازدهم و سیزدهم به مرجع شناسی اختصاص یافته است. در بخشی از دیباچه دانشنامه اما علی(ع) آمده است: دانشنامه امام علی(ع)، در حد خود جلوه ای است از جامعیت اسلام و نمونه ای است از پایندگی و پویندگی آموزه های محمدی- علوی، مباحث مطرح شده نشان می دهد که پاسخ پرسش های زمامه را می توان از نصوص دینی فراچنگ آورد.

در نگرش مقالات این دانشنامه بسامد موضوع در کلام و کردار امام علی(ع) و اهتمام به چالشهای فکری معاصر و حوایج نوآمد انسان امروز مورد توجه پژوهشگران بوده است.