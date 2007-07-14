کارت کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد 26 و 27 تیرماه توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: جدول توزیع کارت 24 تیر ماه در روزنامه آفرینش و 26 تیر ماه در هفته نامه فرهیختگان منتشر می شود.

ناصر اقبالی افزود: جدول توزیع کارت بر روی سایت اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.Azmoon.net نیز قرار دارد.

اقبالی در خصوص نحوه دریافت کارت گفت : داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه خود باید به واحد دانشگاهی انتخاب اول خود مراجعه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: کارت ورود به جلسه آزمون تنها به شخص داوطلب و در مقابل ارائه قبض رسید پستی ارسال مدارک و شناسنامه عکسدار یا کارت شناسایی عکسدار تحویل داده می شود.

اقبالی با بیان اینکه در تهران 3 حوزه جهت توزیع کارت خواهران و 2 حوزه جهت توزیع کارت برادران در نظر گرفته شده است، یادآور شد : داوطلبانی که انتخاب اول آن رشته/ شهرهای تهران بوده است باید با توجه به حرف اول نام خانوادگی و شماره شناسنامه و بر اساس نوبت های مندرج در جدول توزیع کارت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون در خصوص داوطلبان غیر بومی واحدهای دانشگاهی اظهار داشت: داوطلبان غیر بومی واحدهای دانشگاهی می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود در 28 تیر ماه نیز به حوزه های توزیع کارت مراجعه کنند.