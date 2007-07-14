"دولت پیشبرد امور روزمره" منتخب ابومازن کودتا علیه قوانین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس تاکید کرد که دولت وحدت ملی فلسطین به منزله دولت پیشبرد امور روزمره بر اساس قوانین فلسطین به شمار می رود.

سلام فیاض" نخست وزیر دولت فوق العاده فلسطین روز گذشته استعفای دولت خود را تقدیم ابومازن کرد و ابومازن نیز با قبول این استعفا از فیاض خواست که دولت کنونی به فعالیتهای خود به عنوان دولتی که امور روزمره را انجام می دهد، ادامه دهد.

فیاض از تاریخ 17 ژوئن تا کنون ریاست دولت فوق العاده را که از سوی ابومازن به دلیل درگیری های داخلی در نوارغزه دستور تشکیل آن صادر شده بود، بر عهده داشت. طبق قانون اساسی فلسطین، دولت فوق العاده تنها با موافقت مجلس قانونگذاری می تواند به فعالیت بیش از یک ماه ادامه دهد. گفتنی است مهلت زمانی دولت فوق العاده به ریاست فیاض عصر روز گذشته به پایان رسید.

"اسماعیل رضوان" سخنگوی جنبش حماس در بیانیه ای مطبوعاتی گفتد : این موضوع که دولت فوق العاده غیرقانونی ابومازن به منزله دولتی برای پیشبرد امور روزمره منتسب ابومازن به شمار رفته است، گامی خطرناک بوده و کودتای جدیدی علیه قوانین وموازین فلسطین است.

وی افزود: دولت وحدت ملی به ریاست "اسماعیل هنیه"، دولت پیشبرد امور روزمره براساس قوانین فلسطین به شمار می رود.

رضوان خاطرنشان کرد: ما همچنان بر گفتگو تاکید داریم اما این ابومازن و شبه نظامیان (فتح) هستند که با اجرای گفتگو مخالفت کرده اند و عقربه های ساعت به عقب برنخواهد گشت و مقرهای دستگاههای امنیتی را به برهم زنندگان امنیت بازنخواهیم گرداند.