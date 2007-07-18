احداث دو پل عابر پیاده مکانیزه در کرمان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان در گفتگو با مهر گفت : دو پل عابر پیاده مجهز به پله برقی طی سال جاری در میدان ولی عصر و میدان شهداء شهر کرمان احداث می شود.

محمدحسین انجم شعاع با اشاره به اینکه احداث این پل ها هزینه بالایی در بر دارد، افزود : در این زمینه به سرمایه گذاری بخش های خصوصی نیاز است .

انجم شعاع با اشاره به ترمیم ساختار شهر کرمان، اظهار داشت : تا پایان سال 85 تقریباً از 46 نقاط حادثه خیز شهر، مشکل 30 نقطه که اشکال هندسی و کنترل ابزار ترافیک داشته اند رفع شده و همین امر باعث کاهش 25 درصدی تصادفات در سال گذشته نسبت به سال 84 است .

وی تصریح کرد : در حال حاضر پنج نقطه حادثه خیز با هزینه ای بالغ بر 250 میلیون تومان در حال رفع اشکال هندسی هستند .

این مسئول همچنین از احداث اولین پارکینگ طبقاتی در شهر کرمان خبر داد و اظهار داشت : اولین پارکینگ طبقاتی در خیابان شریعتی در حوالی قدمگاه ( پارکینگ فتحعلیشاهی ) با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان در مدت زمان 18 ماه به تصویب رسیده است .