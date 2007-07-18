احداث دو پل عابر پیاده مکانیزه در کرمان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان در گفتگو با مهر گفت: دو پل عابر پیاده مجهز به پله برقی طی سال جاری در میدان ولی عصر و میدان شهداء شهر کرمان احداث می شود.
محمدحسین انجم شعاع با اشاره به اینکه احداث این پل ها هزینه بالایی در بر دارد، افزود: در این زمینه به سرمایه گذاری بخش های خصوصی نیاز است.
انجم شعاع با اشاره به ترمیم ساختار شهر کرمان، اظهار داشت: تا پایان سال 85 تقریباً از 46 نقاط حادثه خیز شهر، مشکل 30 نقطه که اشکال هندسی و کنترل ابزار ترافیک داشته اند رفع شده و همین امر باعث کاهش 25 درصدی تصادفات در سال گذشته نسبت به سال 84 است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج نقطه حادثه خیز با هزینه ای بالغ بر 250 میلیون تومان در حال رفع اشکال هندسی هستند .
این مسئول همچنین از احداث اولین پارکینگ طبقاتی در شهر کرمان خبر داد و اظهار داشت: اولین پارکینگ طبقاتی در خیابان شریعتی در حوالی قدمگاه (پارکینگ فتحعلیشاهی) با هزینه ای بالغ بر دومیلیارد تومان در مدت زمان 18 ماه به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: هزینه ساخت و نگهداری این پارکینگ بسیار بالا است به همین دلیل از طریق فراخوان عمومی قصد واگذاری این پروژه را به بخش خصوصی اعلام کرده ایم، ولی متاسفانه تا کنون هیچ درخواستی در این رابطه نداشتیم .
نظر شما