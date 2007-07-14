قدرت بدنی بازیکنان چین بالاتر از سرعت این تیم است/ نگران سرعت بازی تیم ملی هستم

داریوش مصطفوی کارشناس فوتبال کشوربا بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : بازیکنان تیم چین به لحاظ فیزیک بدنی پیشرفت خوبی داشته اند ولی ازنظرسرعت تیمی شرایط گذشته را ندارند و با ویژگی ذاتی فوتبال خود فاصله دارند .



مصطفوی اضافه کرد : چین با پشتوانه روحی ناشی ازپیروزی پرگل مقابل مالزی به مصاف ما می آید و این یک فاکتور روحی مثبت برای این تیم به شمار می رود .



کارشناس فوتبال کشوربا تاکید بر اینکه تیم ملی باید با ترکیب اصلی و استفاده از نفرات باتجربه خود به مصاف چین برود، اظهارداشت : در این دیداربرقراری ارتباط صحیح بین خط هافبک وحمله بسیارحیاتی است و باید بتوانیم با انسجام تیمی درمنطقه میانی و سرعت دادن به بازی از ابتدا ابتکارعمل را به دست بگیریم .



مصطفوی تاکید کرد : سرعت بازی دراین دیداربسیارتعیین کننده است. ما باید با بازی تک ضرب و انتقال سریع توپ به دنبال استفاده ازفضاهای خالی در زمین حریف باشیم و ازتکنیک بازیکنان خط میانی نظیر آندرانیک تیموریان وعلی کریمی درعبور ازخط دفاع چین استفاده کنیم . ضمن اینکه شوت های از راه دورجواد نکونام هم می تواند یکی از راههای رسیدن به دروازه چین باشد .



وی با بیان اینکه تیم ملی فاقد سرعت تیمی لازم است و باید کادرفنی تذکرات لازم را درسرعت دادن به بازی گوشزد کند، اظهار داشت : من نگران سرعت بازی تیم ملی هستم . تیمی که برای قهرمانی بازی می کند باید ازسرعت تیمی بالایی برخوردارباشد و بتواند از این ویژگی برای غافلگیرکردن حریفان خود استفاده کند. تیم ملی ابزارهای لازم برای فوتبال سرعتی را دارد و برای رسیدن به مراحل بالاترباید این کمبود دربازی تیم ملی برطرف شود .



کارشناس فوتبال کشور درپایان گفت : شانس تیم ملی درشرایط عادی برای پیروزی مقابل چین بیشتر است و با انسجام تیمی، بازیکنان باتجربه و روحیه بالای بازیکنان اطمینان دارم که تیم ملی دراین مرحله با صدرنشینی دیدارهای مقدماتی را به پایان خواهد برد و ازحالا باید به فکر مرحله یک هشتم نهایی باشیم .



