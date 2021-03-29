جایگاه ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اقتدار انقلاب اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، عصمت اسماعیلی*: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران از مهمترین تحولات عصر حاضر در جهان و منطقه به شمار می‌رود که دستاوردهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف به همراه داشته است.

یکی از اصلی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، نهادهایی است که پس از پیروزی این انقلاب شکوهمند و در راستای عزت آفرینی و کسب افتخارات درخشان برای ملت غیور ایران تشکیل شدند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین نهادهایی است، که با تشکیل آن پس از پیروزی انقلاب، توانسته نقش بسزایی در برقراری امنیت کشور ایفا کند و امروز با گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و تلاشگران عرصه امنیت کشور همچنان با ایثار و مجاهدت‌های خود اقتدار و امنیت را به کشور هدیه می‌کنند.

مدال افتخار سرباز گمنام امام زمان (عج) را نخستین بار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) بر سینه نیروهای اطلاعاتی کشور نصب فرمود و این نیروهای مخلص را مفتخر به نام «سربازان گمنام امام زمان (عج)» کردند و امروز در تقویم کشورمان نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت حضرت صاحب‌الزمان (عج) به نام روز این سربازان گمنام و نیروهای اطلاعاتی کشور نامگذاری شده است.

نقش و جایگاه رفیع این سربازان گمنام و افتخارآفرین در اقتدار انقلاب اسلامی و تأمین امنیت در کشور بر همگان آشکار است و امنیت امروز جامعه حاصل تلاش، ایثار و ازخودگذشتگی‌های این افتخارآفرینان بی نام و نشان است که در عین گمنامی سایه و چتر امنیت را بر سر کشور گسترانیده‌اند.

امنیت به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری شناخته می‌شود و در سایه امنیت پایدار و آرامش در جامعه، مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرد و در ابعاد مختلف پیگیری و بالنده می‌شود و بدون شک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، رکن اساسی و مهم در برقراری امنیت کشور محسوب می‌شود.

امروز امنیت پایدار در نقاط مختلف و مرزهای کشور با هوشیاری و فداکاری‌های فرزندان ملت در این نهاد مقدس میسر شده است و کشورمان با بهره‌مندی از نظام امنیتی برجسته و قدرتمند خود یکی از مقتدرترین و با صلابت ترین کشورها در جهان است.

انقلاب اسلامی ایران از بدو تشکیل با توطئه‌های زیادی از سوی دشمنان روبرو بوده است که به انواع مختلف سعی در براندازی و ضربه زدن به این نظام مقدس داشته و دارند.

موقعیت مهم و حساس و راهبردی ایران در منطقه وجهان و پایبندی نظام مقدس اسلامی به آرمان‌های بلند خود که سدی در برابر زیاده خواهی ها و توطئه‌های استکبار گران است و سلطه گران و مستکبران عالم همواره این آرمان‌ها را برای رسیدن به اهداف سلطه جویانه و استکباری خود تهدیدی تلقی کرده‌اند باعث طراحی توطئه‌های مختلف بر علیه این نظام مقدس شده است.

دشمنان نظام اسلامی در هیچ مقطعی از عمر انقلاب آرام نبوده و جمهوری اسلامی همواره در معرض توطئه، جنگ افروزی و فتنه انگیزی این دشمنان قرار گرفته است که از راه اندازی جنگ هشت ساله تا توطئه‌های داخلی و کمک به معاندان و مخالفان نظام در داخل و خارج و نقش آفرینی در فتنه‌های داخلی، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و جنگ نرم و روانی و بسیاری موارد دیگر بخشی از دشمنی و خصومت‌های آشکار جبهه استکبار علیه انقلاب اسلامی است که به فضل خدا در هیچیک از این توطئه‌ها به اهداف شوم خود دست نیافته‌اند.

حفظ انقلاب اسلامی و شکست‌های پی در پی دشمنان این نظام، مرهون مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافعان حریم امنیت کشور است که با تعهد و عملکرد شایسته خود اقتدار و عزت را به مهین و ملت تقدیم کرده‌اند و موجب عزت، اقتدار، امنیت و افتخار نظام و مردم شده‌اند.

نقش بی بدیل این گمنامان افتخارآفرین در برقراری امنیت و اقتدار نظام اسلامی و شکست توطئه‌های دشمنان خارجی و بدخواهان خائن داخلی در عرصه‌های مختلف، همراه با درایت و تدبیر هوشمندانه و اخلاص و توانمندی افتخارآمیز در مبارزه بی امان و شبانه روزی با توطئه گران غیر قابل انکار است.

امروز امنیت و اقتدار ایران اسلامی و سربلندی ملت مدیون این نام آوران بی نام و نشان است که با چشمانی بیدار و تیزبین، بدون منت و در عین گمنامی خواب را از چشم دشمن گرفته‌اند و آسایش و امنیت مردم و حفظ نظام اسلامی را برای همه ما به ارمغان آورده‌اند.

در همه رویدادها و صحنه‌های امنیتی و حفاظتی کشور نقش بی بدیل و قابل تحسین سربازان گمنام امام زمان (عج) را می‌توان دید و مجاهدت‌ها و چشمان تیزبینشان، جمهوری اسلامی ایران را به امن‌ترین کشور در ناامن‌ترین منطقه جهان تبدیل کرده است.

امروز این سربازان گمنام وطن، از جنگ روانی و برخورد با مفسدان و برقراری امنیت اقتصادی، تا توطئه‌های مسلحانه و تروریستی دشمنان را با شکست روبرو کرده‌اند.

از مهمترین عرصه‌های مقابله با توطئه‌های دشمنان در شرایط کنونی کشور، مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی توطئه گران در اقتصاد و معیشت مردم بوده است که سربازان گمنام امام زمان (عج) با دستگیری گسترده و شناسایی این عوامل به خوبی درخشیده‌اند و در این زمینه به خوبی عمل کرده‌اند.

در عرصه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به کشور نیز با توجه به گسترش تبلیغات مسموم و شوم، دشمنان با بهره گیری از عوامل داخلی و خارجی در فضای مجازی و نفوذ هدفمند از این طریق سعی در پیشبرد اهداف فتنه انگیز خود داشته‌اند که همواره این توطئه‌ها با هوشیاری و درایت و تیزبینی سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی و توطئه گران ناکام مانده‌اند.

شناسایی و دستگیری سر شبکه‌های و توطئه گران خودفروخته و کشاندن آنها به محکمه عدالت قضائی در این زمینه با اجرای عملیات‌های متحیرانه که حتی زبده ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان را یارای مقابله با آن نیست گواه توانایی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خویش تأکیدات بسیاری بر پاسداشت مقام شامخ سربازان گمنام امام زمان (عج) دارند و وزارت اطلاعات را «سنگری بسیار مهم و حساس» و «چشم بینا و بیدار نظام اسلامی» خوانده‌اند و تأکید دارند وزارت اطلاعات، پوسته سخت نظام است و به‌هیچ‌وجه نباید آسیب‌پذیر شود.

امروز سازمان اطلاعاتی و امنیتی ایران اسلامی علیرغم همه توطئه‌ها و بد اندیشی های دشمنان این نظام مقدس، یکی از قدرتمندترین و زبده ترین سازمان‌های اطلاعاتی در جهان است که با بهره گیری از توانایی‌ها و استعدادها و با نیروی ایمان توانسته است مصونیت نظام اسلامی را در همه زمینه‌ها تأمین کند و ملت ایران که خود شاهد ناامنی‌های گسترده در جهان امروز و کشورهای همسایه خود است، همواره قدردان و مدیون این فرزندان غیور و سرافراز خود در لباس مدافعان بی نام و نشان و نیروهای جان بر کف اطلاعات امنیت کشور است.

*روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی