مجموعه "نقشی بر زندگی" روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "نقشی بر زندگی" بر اساس طرحی از بهروز مفید تهیه کننده این مجموعه در 30 قسمت 30 دقیقه ای ویژه ماه مبارک رمضان، برای شبکه سوم سیما تهیه می‌شود. علی عبدالعلی زاده کارگردان "نقشی بر زندگی" و خشایار الوند نگارش آن را به عهده دارد.

تدوین این مجموعه همزمان با تصویربرداری انجام می‌شود."نقشی بر زندگی" مسیر تحول فردی را به تصویر می‌کشد که در اثر برخورد با موانعی دچار تزلزل می شود و... در این مجموعه رضا بابک، مهتاج نجومی، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبی، محسن قاضی مرادی، برزو ارجمند، رامتین خداپناهی، آناهیتا همتی، روشنک عجمیان، یوسف تیموری، داریوش اسدزاده ، مهوش وقاری، مریم خدارحمی، محمود بهرامی،عباس محبوب، ساقی زینتی، سید جواد زیتونی و ملیکا ناظری بازی می‌کنند.

ناظر کیفی: علیرضا افخمی، مدیرتصویربرداری: هوشنگ غفوری، برنامه ریز و دستیارکارگردان: فرشاد ارج، طراح صحنه و لباس: حسین عالی نژاد، صدابردار: بهروز عابدینی، چهره پردازی: آرمین اسماعیلی، تدوین: رضا بهارانگیز، موسیقی: حمید رضا صدری، مشاور تولید: شاهین بابا پور، مدیر تدارکات: شاپور دلدار، منشی صحنه: آرزو نیک پور، روابط عمومی: سپیده کامرانی و عکاس: سهیلا کاشفی و فرزاد جعفری با این پروژه همکاری دارند.