زمان برگزاری مجمع فوتبال در نشست آتی کمیته انتقالی مشخص می شود

دکترمهدی خبیری عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: اساسنامه فدراسیون فوتبال درحال حاضر دراختیارسازمان تربیت بدنی قرار دارد و قرار است ازسوی رئیس سازمان به هیئت دولت ارائه شود تا پس ازتایید نهایی، مفاد آن را به مرحله اجرا درآوریم.



خبیری اضافه کرد: تایید اساسنامه ازسوی هیات دولت و مراجع رسمی کشوردر واقع ضامن اجرای آن به شمارمی رود و فیفا بر روی تایید رسمی اساسنامه ازسوی نهادهای رسمی و قانونی کشور تاکید ویژه دارد.



وی اظهار داشت : کمیته انتقالی وظایف خود را درخصوص تدوین اساسنامه به بهترین نحوممکن انجام داده است وبا توجه به حضور سه نماینده ازسوی سازمان درکمیته انتقالی تصورنمی کنم مشکلی ازنظرتایید نهایی هیات وزیران وجود داشته باشد.



عضو کمیته انتقالی تصریح کرد: به محض تایید اساسنامه ازسوی دولت زمان برگزاری مجمع، مراحل ثبت نام ازداوطلبان و اجرایی شدن مفاد اساسنامه را آغازخواهیم کرد تا در کمترین فاصله زمانی نسبت انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال اقدام کنیم.



خبیری درپایان گفت : درصورت تایید اساسنامه ازسوی هیات دولت درجلسه فردا درخصوص تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهیم کرد.