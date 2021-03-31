آرای صادره در یزد ۱۲ هزار شغل را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: دستگاه قضایی تصمیم دارد در اولین روز کاری خود نشستی را در راستای تحقق شعار سال برگزار کند.

وی عنوان کرد: باید شرایطی که فراهم شود که صنعتگران ما دیگر مشکل و نگرانی جدی از بابت پشتیبانی و رفع موانع نداشته باشند.

دهشیری ادامه داد: در سال گذشته جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی به طور منظم برگزار شد و با آرای صادره حداقل ۱۲ هزار شغل را تثبیت و حفظ کردیم.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی پرونده های مسن نیز عنوان کرد: در این زمینه وضعیت خوبی داریم اما نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد تا هم پرونده های مسن کاهش پیدا کند و هم زمان دادرسی کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: مجموعه دستگاه قضایی استان یزد در سال جاری در راستای رفع موانع تولید، حمایت قانونی از تولیدکنندگان همسو با دستگاه های اجرایی فعالیت می کند و در راستای تحقق شعار سال همچنین رفع مشکلات مردم تلاش جدی می کند.

دهشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ بحث انتخابات را نیز در پیش داریم، بیان کرد: دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف خود در این راستا در حال برنامه ریزی است و تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند به کار می گیرد.