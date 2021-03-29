شناسایی ۹۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان/بستری نوزاد ۱ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی بعد از ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۴۶ هزار و ۹۹۲ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار ۴۷ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن ۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: تمام این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حداقل سن بستری شدگان در شبانه روز گذشته ۱ و حداکثر سن آنها ۹۰ سال بوده است، ابراز داشت: ۱۲ نفر از این بیماران اهل شهرستان کاشان، ۴ نفر اهل شهرستان آران و بیدگل بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۸ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری هستند، تصریح کرد: ۹۵ مورد از این تعداد در بیمارستان‌های کاشان و ۱۳ نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

مروجی از بستری ۱۶ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منطقه کاشان خبر داد و بیان داشت: ۱۳ نفر از این تعداد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و سه نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان داشت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیماری در منطقه کاشان جان خود را بر اثر ابتلاء به کرونا از دست نداده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۹۸ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۱۵ هزار و ۴۹۱ مورد افزایش یافت.