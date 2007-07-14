به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بها الاعرجی" نماینده فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "ملا بختیار" عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق در شهر سلیمانیه گفت : بازگشت ما به پارلمان بزودی صورت خواهد گرفت.

وی افزود : مواضع ما در بیانیه مربوط به تعلیق عضویت خود در پارلمان روشن بود و مطالباتی داشتیم که برآورده شده است و پیام هایی از نهاد ریاست جمهوری و دولت دریافت کردیم که برآورده شدن این مطالبات را تایید می کند و برادران فراکسیون صدر هم اکنون درحال رایزنی هستند زیرا دلایل تعلیق عضویت برطرف شده و در نتیجه بازگشت ما به پارلمان بزودی صورت خواهد گرفت.

جریان صدر که در پارلمان عراق 30 نماینده دارد و یکی ازجریان های مهم تشکیل دهنده ائتلاف عراق یکپارچه به شمارمی رود ، بعد از وقوع انفجار ماه گذشته در حرمین امامین عسکریین(ع)، عضویت خود را در پارلمان به حالت تعلیق درآورد و شرط بازگشت خود را بازسازی حرمین امامین عسکریین اعلام کرد.