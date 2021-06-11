مشارکت نکردن در انتخابات دشمنان نظام اسلامی را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به اینکه خداوند وعده داده که مؤمنان را نجات دهد اظهار داشت: همانگونه که معاندان گرفتار عذاب می‌شوند مؤمنان نجات خواهند یافت لذا باید مؤمنان بدانند که در سختی‌ها و تنگناها ایستادگی کنند و در برابر دشمنان خدا بایستند، خداوند آنها را نجات می‌دهد که در تاریخ بشر نمونه‌های فراوان را می‌توان یافت و شرط تحقق این وعده الهی آن است که افراد زمینه گرفتاری خود را فراهم نکرده باشد و آن گرفتاری بر اساس مصالحی مقدر شده باشد.

محمودی با اشاره به اینکه مسئله شرعی شرکت در انتخابات وقتی عنوان لزوم حفظ نظام اسلامی و تضعیف دشمنان را پیدا کند علاوه بر وظیفه ملی و انقلابی یک وظیفه شرعی تلقی می‌شود گفت: امروز به واسطه رأی ندادن نظام اسلامی تضعیف و دشمن آنان تقویت می‌شوند رأی ندادن از گناهان بزرگ محسوب می‌شود لذا مردم عزیز ما به رأی دادن و شرکت در انتخابات باید چنین نگاهی داشته باشند.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه ۲۲ خرداد سالروز سفر مقام معظم رهبری به ورامین و دیار شهدای ۱۵ خرداد است گفت: این تاریخ حقیقتاً نقطه عطفی در تاریخ این منطقه محسوب می‌شود که اوج پیوند مردم ولایتمدار این دیار با ولایت در ۲۲ خرداد سال ۸۲ به نمایش درآمد، مردمی که از پانزده خرداد سال ۴۲ به ندای امام مرجعیت لبیک گفتند، این پایبندی خود را در ۲۲ خرداد ۸۲ بار دیگر نشان دادند.

وی ضمن تقدیر از اجرای برنامه‌های خوب و مراسم ارزشمند در سطح منطقه طی ۱۴ و ۱۵ خرداد بیان داشت: به حمدالله مراسم و برنامه‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد با حضور شخصیت‌های گرانقدر به نحو مطلوبی برگزار شد برگزاری این برنامه‌ها جز تعظیم شعائر دینی محسوب می‌شود که به تعبیر قرآن کریم نشانه تقوای دل‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: ۲۶ خرداد ماه سالروز شهادت ۴ شهید موتلفه اسلامی است و یاد شهیدان «محمد بخارایی»، «صادق امامی»، «رضا صفار هرندی» و «مرتضی نیک نژاد» که توسط حسنعلی منصور نخست وزیر شاه در سال ۴۴ اعدام شدند را گرامی می‌داریم و به روحشان درود می‌فرستیم، خون‌های مطهر شهدا بود که انقلاب اسلامی را حیات تازه‌ای بخشید و شجاعت و مردانگی این شهدا مثال زدنی بود به روح مطهر این شهدا و امام شهدا و شهدای ۱۵ خرداد صلوات را نثار می‌کنیم.

محمودی گفت: امشب مصادف است با شب میلاد کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه که روز میلاد ایشان به نام روز دختر نیز نامگذاری شده است، از میلاد این بانوی بافضیلت تا میلاد برادرش امام رضا به نام دهه کرامت نامگذاری شده است این ایام با برکت را تبریک عرض می‌کنیم و درخواست می‌کنم با برگزاری مراسم با رعایت و دستورهای بهداشتی در مساجد امکان و کمک به محرومان و آزادی زندانیان با استمداد از این برادر و خواهر بزرگوار مشمول لطف و عنایت شأن شویم.