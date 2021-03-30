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۱۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۲۴

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد؛

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / اصفهان نارنجی شد

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / اصفهان نارنجی شد

اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۲ شهر استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا خبر داد.

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ۹ فروردین اظهار داشت: بر اساس آخرین وضعیت رنگ بندی ۱۲ شهر استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان‌های اردستان، چادگان، خمینی‌شهر، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فلاورجان، نائین و نطنز در وضعیت زرد کرونا هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه پنح شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی قرار گرفت، گفت: شهرستان‌های اصفهان، تیران، لنجان، مبارکه و نجف آباد در وضعیت نارنجی قرار دارند.

وی با بیان اینکه همچنان دو شهرستان خوانسار و گلپایگان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، ابراز داشت: شهرستان‌های برخوار، خور و بیابانک و بویین میاندشت در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

نجیمی با بیان اینکه روند بستری کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو به افزایش است، ادامه داد: چنانچه روند ابتلاء در استان به میزان فعلی باشد با پایان فروردین ماه در وضعیت قرمز کرونا قرار خواهیم گرفت.

کد مطلب 5178181

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا رنگ سبز نداریم تو استان؟؟؟

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