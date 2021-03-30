۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / اصفهان نارنجی شد

آرش نجیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ۹ فروردین اظهار داشت: بر اساس آخرین وضعیت رنگ بندی ۱۲ شهر استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر شهرستانهای اردستان، چادگان، خمینیشهر، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فلاورجان، نائین و نطنز در وضعیت زرد کرونا هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه پنح شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی قرار گرفت، گفت: شهرستانهای اصفهان، تیران، لنجان، مبارکه و نجف آباد در وضعیت نارنجی قرار دارند.
وی با بیان اینکه همچنان دو شهرستان خوانسار و گلپایگان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، ابراز داشت: شهرستانهای برخوار، خور و بیابانک و بویین میاندشت در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.
نجیمی با بیان اینکه روند بستری کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو به افزایش است، ادامه داد: چنانچه روند ابتلاء در استان به میزان فعلی باشد با پایان فروردین ماه در وضعیت قرمز کرونا قرار خواهیم گرفت.
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